0

0



A dança de sucesso da mulher de Garay

Tamara Gorro não podia estar mais feliz. A mulher do futebolista Garay publicou nas redes sociais um vídeo onde surge a dançar aceleradíssima... e a bonita espanhola explica os motivos para tanta felicidade: "1.º tenho a melhor família virtual do mundo; 2.º o sucesso do meu livro (graças a vocês); 3.º a bonita barriga que tenho; 4.º o quão bem me sinto com mais 12 kg; 5.º o rabo grande com que fiquei; 6.º a vida é só uma e é para se desfrutar a cada dia, porque o mal vem sozinho."