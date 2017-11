A emotiva mensagem de Kátia Aveiro ao filho de Cristiano Ronaldo

Kátia Aveiro voltou a publicar mais uma fotografia com Mateo, o filho mais novo de Cristiano Ronaldo. A cantora, irmã do craque do Real Madrid, legendou a ternurenta imagem com um longo texto no qual conta um "segredo" ao sobrinho. "A tia vai-te contar um segredo ... -sabes filho ,o teu pai, eu e os tios Hugo e Elma nascemos longe daqui, na ilha da Madeira, uma ilha linda que só vendo e em breve tu e os manos irão conhecer. Também vocês pertencem à ilha mais linda do mundo. Fomos criados com muita limitações e dificuldades, o avô Dinis e a avó Dolores são os meus pais ...foram eles que lutaram para não nos faltar nada e mesmo com sacrifício eles criaram uma família unida e regida principalmente com amor, já passaram muitos anos e apesar deste mundo ser um mundo muitas vezes cruel e vazio de crenças e amor, alguns dos habitantes deste mundo mentem, invejam são desunidos até entre os seus, são cruéis, é amor da tia e isso às vezes entristece-me a mim aos tios à avó e a quem gosta de nós (e acredita meu amor tanta gente gosta de nós de verdade, graças a Deus), mas existem pessoas que não gostam de ver pessoas felizes, nem pessoas unidas, eles mentem tanto enganam tanto a troco de nada, eles estão vazios de Deus e de fé, eles só plantam veneno entre as pessoas, mas olha riqueza da tia, esses seres vazios, nunca vão conseguir desunir o que Deus uniu, eles serão sempre uns tristes e amargurados porque não querem ver a verdade por detrás do dinheiro da ganância e da inveja, eles não sabem o amor que está dentro da nossa casa, eles não sabem a avó maravilhosa que tens e que os filhos que ela criou vão a amar e respeitar todos os dias das nossas vidas, existem coisas que só nós sabemos e só nós sentimos, Deus todo poderoso deve estar tão feliz por ver a obra dele sendo cumprida ,e triste por ver tanta maldade e tanta gente descrente dele, realmente meu menino da tia somos abençoados, e por isso a tia agradece a honra de ter a família maravilhosa que tem, a tia um dia mostra-te o mundo tal como ele é mas até lá a gente vai encher-te a ti e aos teus manos de amor de valores e de humildade e claro sempre guiados pela fé de Deus e pela esperança de um mundo melhor", escreveu