352

1



A equipa de sonho construída pelas vendas de Benfica e Borussia Dortmund

No dia do duelo entre Borussia Dortmund e Benfica, a FOX Sports decidiu juntar um onze os melhores jogadores transacionados pelos dois conjuntos. Uma formação de sonho, que conta com sete ex-águias. Atente só ao tridente de apoio ao avançado...