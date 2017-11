A escandalosa assistência de Touré para o golo de Keita

Cerca de uma hora depois de o Paris SG ter feito cinco golos sem resposta ao Angers, o Monaco entrou em campo e apontou... seis ao Guingamp, com Leonardo Jardim a mostrar que o Louis II é um ótimo ‘parque’ para os seus príncipes espalharem a sua classe. O campeão francês não contou com várias das suas figuras – entre eles João Moutinho, Sidibé, Lemar ou Falcão por lesão –mas teve Carrillo e Traoré em alta (ambos bisaram) e novamente Rony Lopes a dar nas vistas, desta vez com uma assistência para o golo de Keita Baldé.