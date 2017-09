638

A 'exibição' na Luz que deixou Magnusson envergonhado

Mats Magnusson ficou chocado ao ver-se em campo, no jogo contra os amigos de Zidane, como conta na biografia agora lançada. A partida foi em janeiro de 2010, no Estádio da Luz, e o sueco jogou os minutos finais pela equipa Benfica All-Stars. As receitas reverteram a favor das vítimas do terramoto no Haiti.