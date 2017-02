40

A explicação para estas sapatilhas é dada em 10 respostas

As PG1 da Nike são o resultado de uma estreita colaboração entre Paul George e o designer da Nike, Tony Hardman. As 10 coisas que se deve saber das PG1: Paul George é fã das crusader, a ideia da tira na parte dianteira do pé surgiu num esboço, este modelo foi inspirado nas Janoski, o padrão de tração das sapatilhas assemelha-se às escamas de um peixe, as datas importantes não foram esquecidas (como por exemplo a inscrição "5-1-15" recorda o primeiro aniversário da filha Olivia), as cores são uma homenagem à mãe, o logotipo PG na lingueta mostra as iniciais de George em forma de laço para assinalar a sua personalidade particular, a escolha do couro e da camurça resulta num toque especial, o número 13 nos calcanhares inspira-se na alcunha de George (PG13) e a caixa está decorada ao pormenor.