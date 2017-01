10904

109



Imagens inéditas da expulsão de Danilo: o choque com o árbitro foi acidental ou não?

A expulsão de Danilo em casa do Moreirense, numa partida que ditou o afastamento do FC Porto da Taça CTT, causou muita polémica, pois os dragões e o próprio médio dizem que o choque com o árbitro Luís Godinho foi acidental. Record teve acesso a novas imagens do lance, onde se percebe o que aconteceu nos momentos imediatamentes anteriores, e que ajudam a perceber os motivos da expulsão do internacional português.