A falta de Goiano dava uma boa tatuagem? Fernando Ferreira parece pensar que sim...

No final do jogo frente ao Sp. Braga, Fernando Ferreira partilhou uma imagem do estado em que ficou a perna direita depois da entrada de Marcelo Goiano. Na imagem, veem-se cinco arranhões que resultaram do lance. O médio do Tondela 'marcou' o amigo dono da loja de tatuagens Piranha e disse, em tom de brincadeira, que "os contornos já estão feitos, agora só falta preencher".