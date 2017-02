0

A festa da Taça da Liga a que o plantel do Manchester United certamente gostava de ter ido

Surgiu nas redes sociais, partilhado pela página da BBC Three no Facebook, um vídeo de uma festa da conquista da Taça da Liga inglesa pelo Manchester United que não existiu... mas podia ter existido. Nele veem-se as principais figuras do United - Rooney, Mourinho ou Pogba, por exemplo - a festejar a conquista do título.