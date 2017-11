A festa dos três tombas-gigantes e de mais dois 'pequeninos'

Foram três as equipas que bateram adversários de escalões superiores nesta 4.ª eliminatória da Taça de Portugal: O Caldas (Campeonato de Portugal) bateu o Arouca (2.ª Liga) nos penáltis, o Farense (Campeonato de Portugal) venceu em casa o Leixões (2.ª Liga) e o Santa Clara (2.ª Liga) derrotou o Chaves (Liga NOS). De resto, há a destacar ainda a qualificação de duas formações do terceiro escalão para os oitavos: o Vilaverdense e o Praiense, que derrotaram conjuntos do mesmo escalão. [Fotos: Lusa, Ricardo Nascimento, Simão Freitas