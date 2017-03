0

A festa no balneário do Barcelona com Messi a 'imitar' Cristiano Ronaldo

Como era de esperar, a noite deu para tudo em Barcelona depois do histórico triunfo por 6-1 frente ao PSG. A festa começou no balneário com Arda Turan a divulgar esta imagem, o que levou o escrever "Messi celebrou ao estilo Cristiano Ronaldo". E justifica: "Messi mostra os abdominais e os peitorais, como faz normalmente Cristiano Ronaldo, embora, há que dizer, não há comparação entre uma e outra celebração".