A 'fífia' monumental que manchou a exibição de Valdés... e fez sorrir o United

Víctor Valdés foi um dos destaques na equipa do Middlesbrough que defrontou o Manchester United na tarde deste domingo, acabando derrotada por 3-1. O guarda-redes começou com algumas boas defesas, mas acabou mal, 'oferecendo' o terceiro ao adversário com esta 'fífia'. Em vez de entregar a bola a um companheiro de equipa mais próximo, o espanhol tomou balanço para fazer um pontapé longo... e escorregou, dando tempo a Antonio Valencia para acabar coma réstia de esperança da equipa em conseguir o empate.