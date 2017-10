8879

4



A finta brutal de Cristianinho num dia que Ronaldo não esquece

Diz o ditado que "filho de peixe sabe nadar" e Cristiano Jr. parece levar esas palavras bem a peito. Na festa do Real Madrid no Santiago Bernabéu para celebrar a conquista da Liga dos Campeões em Cardiff, o filho de Cristiano Ronaldo mostrou que segue (e bem) os exemplos do pai e deslumbrou tudo e todos com este golo... Esse dia foi agora recordado por CR7 no "portal The Players Tribune" "Quando regressámos ao Bernabéu para celebrar, o Cristiano Jr. e o Marcelito estavam a brincar no relvado em frente aos adeptos. Era um cenário muito diferente daquele em que eu brincava na estrada [na Madeira] quando tinha a idade dele, mas espero que sinta o mesmo que eu sentia, que era o menino querido da família", contou.