A finta de jovem do Benfica que está a correr o Mundo

Diante do Man. United, a equipa de juniores do Benfica empatou a dois golos, numa partida na qual uma das figuras foi Nuno Santos. Para lá do golo que marcou, o jovem jogador das águias, de 18 anos, destacou-se por uma sensacional finta que já está a correr o Mundo.