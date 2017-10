0

A fotografia de Messi com a família que está a dar que falar

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo estão à espera do terceiro filho em comum e este domingo a mulher do craque argentino do Barcelona partilhou uma fotografia no Instagram a confirmar precisamente a notícia. "Família de 5" escreveu Antonella na legenda. O casal já tem dois filhos: Thiago, de 4 anos, e Mateo, de 2.