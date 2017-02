80

0



A fúria de Bilic sobrou... até para o microfone

A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu esta quarta-feira o treinador do West Ham, Slaven Bilic, com uma multa de oito mil libras (9.400 euros) por comportamento incorreto, durante o jogo com o West Bromwich Albion (2-2), do passado sábado. Veja as imagens.