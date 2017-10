0

A fúria dos adeptos do Boavista depois da eliminação na Taça

A derrota (1-0) do Boavista no terreno do Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, e consequente eliminação da Taça de Portugal, deixou os adeptos axadrezados irritadíssimos. Após o apito final, Jorge Simão, Álvaro Braga Júnior e Idris tentaram acalmar os ânimos mas o desagrado manteve-se. O treinador foi atingido com água e foram também atiradas pedras para o camarote do Vilaverdense.