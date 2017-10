0

À imagem da equipa: adeptos do Sporting também brilharam em Turim

O Sporting apresentou-se em Turim com a vontade e o empenho de fazer um bom resultado frente à Juventus, à imagem do que fez em Alvalade diante do Barcelona na jornada anterior da fase de grupos da Liga dos Campeões, do grupo D. Mesmo com a derrota [2-1] os jogadores leoninos não podem queixar-se de apoio por parte dos adeptos que se deslocaram a Itália para apoiar a equipa.