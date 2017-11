A imagem do final do Juventus-Barcelona que se tornou viral

Messi não foi titular no jogo com a Juventus. Desde 1 de maio de 2013 que o craque do Barcelona não passava por uma situação dessas num jogo da Champions. No encontro de quarta-feira em Turim (0-0), acabou por entrar aos 56' para o lugar de Deulofeu, tendo feito uma exibição discreta. No final, esta imagem - em que aparece descontraída a falar com Higuaín e Dybala teve grande impacto nas redes sociais.