A incrível receção do At. Madrid antes do jogo com o Barcelona

O At. Madrid joga esta quarta-feira com o Barcelona para a Taça do Rei e, na chegada ao hotel onde a equipa está concentrada, tinha uma incrível receção à sua espera. Os adeptos esperaram pelos jogadores apresentando várias tarjas e entoando cânticos de apoio à equipa.