A Magia de J. R. Smith que meteu os Celtics nas história pelos piores motivos

O recorde de vantagem pontual numa primeira parte de um jogo do playoff da NBA era de 40 pontos no jogo entre Detroit Pistons e Washignton Wizards, em 1987. Na madrugada deste sábado, os Cleveland Cavaliers superaram esse registo ao terem conseguido estar a vencer ao intervalo os Boston Celtics por 41 pontos (72-31). Foi com este lançamento incrível de J. R. Smith que os cavs conseguiram garantir o recorde... que não seria o único a ficar para história desta liga norte-americana: assim, o jogo terminou com um triunfo dos campeões em título por 130-86, o que passa a ser a derrota mais pesada de sempre dos Celtics em casa no playoff (130-86), que passam também o detentor de fator casa a sofrer o maior desaire da história nesta fase da competição.