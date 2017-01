0

0



A magia está-lhes no sangue: filho de Zidane faz lambreta sensacional

O pai foi um dos jogadores com mais classe no Mundo e os seus filhos parecem ter herdado os seus genes mágicos. Veja-se o que fez este domingo Theo Zidane, filho do francês Zinédine, no duelo dos Cadete B do Real Madrid diante do Odelot Toletum.