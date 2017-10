0

A "mágoa" que Jorge Jesus deu a Chiellini

Há muitos anos na Juventus, Giorgio Chiellini guarda mágoa do último confronto que teve com Jorge Jesus. Foi na meia-final da Liga Europa de 2013/14, quando o então treinador do Benfica eliminou a equipa de Turim das meias-finais de uma prova cuja final... pensava ganhar em casa. Chiellini não esconde: ficou uma mágoa.