A mensagem de Mourinho para os que falam demasiado...

José Mourinho virou-se para as câmaras de televisão logo após o final do Manchester United- Tottenham com o indicador da mão direita sobre os lábios, a mandar calar alguém. Os red devils tinham acabado de vencer um rival direto (1-0), regressando aos triunfos na Premier League após uma derrota inesperada diante do Huddersfield. Restava saber quem era o destinatário da mensagem do técnico português. "Algumas pessoas falam demasiado. Acalmem-se, relaxem um pouco", explicou Mourinho, segundo um post de Samuel Luckhurst, jornalista do 'Manchester Evening News', no Twitter.