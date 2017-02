94

A miudagem bem que pediu a Bruno de Carvalho para saltar...

Bruno de Carvalho esteve esta quinta-feira na Escola Básica El Rei D. Manuel, em Alcochete, para inaugurar o relvado sintético oferecido pela Academia Sporting. O atual presidente e candidato às eleições do próximo dia 4 partilhou as imagens no seu Facebook. "Enquanto sportinguista é um privilégio tremendo sentir esta onda verde cheia de pequenos grandes leões orgulhosos do grande Sporting. Este é o espelho da massa adepta infantil distribuída pelo país", escreveu na legenda