A montanha-russa da 1.ª volta do campeonato

Águia pouco contestada – O Benfica assumiu a liderança da Liga à 5.ª jornada e conseguiu mantê-la, sem especial contestação, até ao final da primeira volta. As mudanças no topo da tabela classificativa foram mais significativas entre FC Porto, Sp. Braga e Sporting, com as três equipas a alternarem entre o 2.º e o 4.º lugares. O V. Guimarães, por seu turno, registou, de um modo geral, uma trajetória ascendente, apesar de ter consolidado bem cedo a 5.ª posição.