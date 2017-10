A montanha-russa de Svilar em dois jogos: autogolos, um penálti defendido e belas defesas

Mile Svilar, guarda-redes do Benfica, viveu nos dois jogos contra o Manchester United uma autêntica montanha-russa de emoções: Se na Luz entrou dentro da baliza com a bola, dando a vitória aos red devils (mas merecendo muitos elogios de todos no fim), em Old Trafford travou um penálti, realizou mais duas belas defesas e apontou novo autogolo, desta feita com enorme dose de azar e sem culpas. Duas partidas para mais tarde recordar.