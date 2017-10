0

0



A noite de José Sá, a enorme surpresa no onze do FC Porto

José Sá foi a grande supresa no onze do FC Porto diante do Leipzig, na Liga dos Campeões, ocupando o lugar que habitualmente é de Casillas - ficou no banco. O guarda-redes português vacilou no lance do primeiro golo dos alemães mas denotou segurança no resto do encontro, nomeadamente com uma defesa que impediu o quarto tento rival. [Fotos: Reuters]