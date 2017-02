1

A noite é de Rui Patricio mas... também de Bas Dost

Na mesma noite em que Rui Patrício cumpre o 400.º jogo com a camisola do Sporting, Bas Dost também foi figura. Antes do jogo com o Rio Ave, o avançado holandês recebeu o prémio de melhor jogador de janeiro da Liga NOS.