A nova 'namorada' de Valentino Rossi tem nome esquisito mas é linda de morrer

A Yamaha apresentou esta quinta-feira a equipa e a moto para a próxima temporada do MotoGP. A YZR-M1 de 2017 é a nova 'namorada' de Valentino Rossi, que partilha agora a equipa de fábrica do construtor japonês com Maverick Viñales.