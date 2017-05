1462

7



A nova t-shirt do Benfica que já está a fazer furor

Aproveitando a repercussão que a celebração de Eliseu teve após a conquista do título, o Benfica virou a mesma para mais uma campanha de marketing que está a conquistar os seus adeptos. A nova t-shirt do clube, com Eliseu de mota e o mote 'tetracompião' tem feito furor e promete muitas vendas...