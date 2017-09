53

A pergunta (e a interpretação da resposta) da véspera que deixou Conceição indignado

Sérgio Conceição recusou comentar as incidências do FC Porto-Portimonense (5-2) na flash interview da Sport TV, em protesto com aquilo que considera ter sido uma deturpação das suas palavras na véspera, na antevisão, e pelo facto de a estação televisiva o ter questionado ontem somente sobre o Benfica. Esta foi a pergunta feita ontem e a interpretação resposta que motivou depois o protesto do técnico portista. Conceição diz que nunca falou em crise do Benfica e que quis dizer, sim, que o que estava à vista de todos era o estado do campeonato.