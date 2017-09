61

A pergunta que Conceição prometeu responder antes do jogo com o Monaco

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Portimonense mas houve uma questão relacionada com análise feita por alguns comentadores à equipa que não teve resposta. O técnico prometeu que o fará na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Monaco para a Champions.