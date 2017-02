0

A perna esquerda de Danilo ficou neste estado após a entrada de David Garcia

O lateral-direito do Real Madrid, Danilo, publicou nas redes sociais uma imagem da sua perna esquerda onde se pode ver diversas feridas originadas pela entrada dura de David Garcia, jogador do Osasuna. Apesar do aparato, o brasileiro estará à disposiçao de Zidane no próximo jogo dos merengues, com o Napoles (quarta-feira), para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.