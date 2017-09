0

A polémica Neymar/Cavani está ao rubro e Dani Alves canta 'pierro fiel'

A polémica começou aos 57 minutos do jogo entre PSG e Lyon, no domingo, quando Dani Alves tirou a bola a Cavani e cedeu-a a Neymar para que este cobrasse um livre. E numa altura em que o diferendo continua, o lateral direito do PSG publica um vídeo a cantarolar o novo tema de Shakira... 'Pierro Fiel'