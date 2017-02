104

0



A popularidade de Brenda cresceu a olhos vistos - e não foi só isso!

O nome de Brenda Monique só começou a ser conhecido no Brasil em 2016, quando assumiu o namoro com o cantor Biel. Pouco depois da relação ter vindo a público a popularidade da brasileira cresceu a olhos vistos, como se pode comprovar pelos 460 mil seguidores que tem no Instagram. Com ela o Carnaval vai ter certamente outro calor.