A quem ligou Messi no festejo do primeiro golo?

Depois de marcar o primeiro golo do Barcelona, Lionel Messi celebrou de forma... diferente. Em vez de dedicar o golo à sua avó Celia, como costuma fazer, fez o sinal de uma chamada telefónica com o polegar e o minidinho esticados. Correu o rumor de que seria um sinal para Josep Maria Bartomeu, como se estivesse à espera de uma chamada sua para renovar com o Barcelona. As dúvidas dissiparam-se quando o argentino compareceu na conferência de imprensa e explicou que era para o seu sobrinho. É que Messi está faro de lhe ligar mas nunca atende...