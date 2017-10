0

0



A resposta de Jorge Jesus ao interesse do Milan

Questionado sobre o interesse do Milan, Jorge Jesus garantiu que está concentrado no grande objetivo do momento, que é conquistar o título pelo Sporting. "As coisas têm de surgir naturalmente. A carreira de um treinador faz-se no dia-a-dia, e neste momento, vou continuar a fazer o mesmo que é tentar fazer do Sporting campeão", sublinhou.