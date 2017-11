A resposta dos adeptos suecos à má educação italiana foi absolutamente brilhante

A imagem de Gianluigi Buffon a bater palmas durante o hino sueco enquanto os adeptos italianos assobiavam e vaiavam indiciava algo de mau... a squadra azzurra acabou mesmo por ficar fora do Mundial'2018, com os suecos a fazerem a festa no Giuseppe Meazza (Milão), após o 0-0 na segunda mão (venceram o primeiro jogo por 1-0). E no final os adeptos nórdicos responderam aos transalpinos entoando outro 'hino', o "Always Look on the Bright Side of Life"... música composta e popularizada pelos Monty Python.