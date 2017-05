416

A revolução no plantel do Sporting

A reunião mantida na segunda-feira entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus teve efeitos práticos na preparação da próxima temporada. Uma das ideias mais vincadas na cimeira realizada no Estádio José Alvalade foi a de que o atual plantel leonino não corresponde àquilo que tanto presidente como treinador pretendem para a próxima temporada. Nesse sentido, os dois homens-fortes do futebol leonino estão a fazer uma profunda reavaliação aos correntes ativos, analisando o mercado e as possibilidades de comprar e... vender.