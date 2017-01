953

A saga de Bruno César com as lentes de contacto, um telemóvel e... Jesus

Momento insólito após o primeiro golo do Paços de Ferreira. Enquanto o Sporting se preparava para a saída de bola, a correr para o banco de suplentes estava Bruno César. Algum problema físico? Nada disso. O brasileiro, que ontem voltou a jogar como lateral-esquerdo, ficou sem a lente de contacto do olho esquerdo, tendo sido obrigado a colocar uma nova com a ajuda de Gonçalo Álvaro, fisioterapeuta dos leões.