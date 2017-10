63

A semana especial para dois jovens do Benfica

Keaton Parks (médio, 20 anos) e Nuno Santos (médio, 18 anos) são dois dos jovens que têm treinado com a equipa principal do Benfica nesta semana, numa altura em que Rui Vitória debate-se com várias ausências nas seleções nacionais, os dois médios apresentaram-se aos benfiquistas.