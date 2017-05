86

A sentida homenagem do United às vítimas do atentado em Manchester

O Manchester United, de José Mourinho, fez questão de homenagear as vítimas do atentado ocorrido na passada segunda-feira, que causou dezenas de mortos, com um minuto de silêncio feito antes do treino desta terça-feira. Jogadores e equipa técnica juntaram-se no relvado e procederam ao gesto. Os red devils cancelaram também a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Ajax e as visitas guiadas ao estádio Old Trafford durante esta terça-feira.