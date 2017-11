A surpreendente transformação das bolas de futebol ao longo dos Mundiais

Jabulani, Fevernova e Modelo-T. Estes nomes parecem-lhe familiares? A Adidas apresentou esta quinta-feira a Telstar 18, a bola que será utilizada no Mundial'2018, e aproveitamos o momento para recordar a história de todas as bolas oficiais que estiveram presentes em Campeonatos do Mundo, desde o longínquo ano de 1930, altura da primeira edição.