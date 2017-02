1171

A tatuagem de Salvio que orgulha os benfiquistas e que... ninguém consegue ver nos jogos

A Adidas fez uma campanha com os jogadores do Benfica na reabertura da sua loja esta terça feira, no Estádio da Luz. O que saltou 'à vista' foi mesmo a águia de Salvio, tatuada no antebraço do argentino (juntamente com a mensagem "I love her", ou Adoro-a). Algo que não é possível vislumbrar durante os jogos do Benfica, já que o extremo atua com uma proteção precisamente naquela zona do corpo. [Fotos: Luís Manuel Neves]