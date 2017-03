0

A técnica de Geraldes, os 85' sem bola e a exceção Messi: As explicações de Jesus

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, no sábado, Jorge Jesus foi questionado sobre se Francisco Geraldes poderia atuar na posição de '8'. Foi o mote para uma explicação do treinador do Sporting acerca das várias componentes individuais de um futebolista, com Messi a servir de exemplo.