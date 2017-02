807

0



A troca de prendas entre Luisão e Vieira

Luisão foi, esta quarta-feira, homenageado pelos 500 jogos que cumpriu ontem pelo Benfica. Na Sala dos Campeões Europeus, no piso 1 do Estádio da Luz, o capitão das águias recebeu uma lembrança (e deu outra a Vieira, no caso uma camisola), discursou e foi acarinhado por atuais e antigos jogadores do clube encarnado. O presidente das águias deu ao brasileiro um troféu de prata e recebeu uma camisola, também com o número 500 e o seu nome, autografada. [Fotos: Lusa]