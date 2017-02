0

0



Vieira e Luisão surpreendidos... por ambos

Luís Filipe Vieira e Luisão trocaram prendas na cerimónia de homenagem ao capitão encarnado pelos 500 jogos que disputou ao serviço do Benfica. O presidente das águias deu uma camisola com o simbólico número e o nome do capitão nas costas, um pequeno troféu e ainda uma salva de prata. Já Vieira recebeu de Luisão uma camisola, também com o número 500 e o seu nome no dorso, autografada e ainda uma braçadeira de capitão.