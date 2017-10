0

Acha que Hamilton e Rosberg já são 'amigos' de novo? Tire as dúvidas...

Nico Rosberg conquistou o título de campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2016 e pouco depois anunciou que se retirava da competição, justificando que se sentia desgastando pelas temporadas disputadas. Em causa a concorrência direta com o companheiro de equipa da Mercedes, Lewis Hamilton. A dupla travou batalha após batalha, com vários episódio em que ficou mais do que evidente que a empatia e eventuais laços de amizades criados nos tempos das categorias de formação dera lugar a profundo desagrado. Se dúvidas havia de que os problemas não estão ultrapassado, estes segundos de imagens são esclarecedores. No Grande Prémio do Japão, ico Rosberg, agora no papel de vlogger, deslocou-se à 'motorhome' da Mercedes com o objetivo de falar com o campeão olímpico Mo Farah. Pelo caminho passou por Hamilton e nada mais fez do que dar-lhe um ligeiro toque no braço. Já Hamilton fingiu que estava interessado em algo que não se percebe muito bem o que é...