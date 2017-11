Adepta entra em ação para... pontapear jogador rival

Aqui no Record Online temos uma espécie de rubrica na qual vamos mostrando alguns dos momentos mais insólitos do futebol sul-americano. Normalmente, os vídeos que apresentamos são vindos maioritariamente da Argentina e do Brasil, mas ao que parece também há material para partilhar vindo do Uruguai. Veja-se por exemplo o que sucedeu no jogo entre Bella Vista e o Estudiantil Sanducero, onde uma adepta entrou em ação para... pontapear um adversário.